Haberler » Politika » Haber

Tunus'ta parlamento seçimleri

Tunus'ta halk, parlamento seçimleri için sandık başına gitti.

06.10.2019 12:21Tunus'ta parlamento seçimleri
Tunus'ta halk, parlamento seçimleri için sandık başına gitti.

Arap Baharı sonrası demokrasiye barışçıl bir geçiş yapan Tunus'ta bugün halk parlamento üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Yaklaşık 7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, devrimin ardından 3. kez parlamento seçimleri gerçekleştiriliyor. Seçimlerde 15 bin milletvekili adayı 217 sandalye için yarışıyor. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, 18.00'de sona erecek.

En fazla sandalye kazanan partinin 2 ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor. Seçimlerinin ön sonuçlarının 9 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

Tunus'ta 15 Eylül'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday Kays Said ve Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi ikinci tura kalmıştı. - TUNUS

Arap Baharı, Parlamento, Tunus, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
17:52 Tunus'ta liderlerden "sandığa gidin" çağrısı
17:49 Rus milletvekilini sorgulayan ABD'ye Rusya'dan nota
17:30 Aydın, "Tek sıkıntımız şehrimizin tanıtımı"
17:22 ABD Büyükelçiliğinden özür
17:13 Abd ankara büyükelçiliği: üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz
17:08 TBMM Başkanı Şentop, 1 milyon liralık ödülü kazanan Arda Ayten'i kutladı
16:54 İran Petrol Bakanı Zengene: "Çin petrol şirketi İran gaz sahasından çekildi"