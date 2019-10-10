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Tunus'ta parlamento seçimlerinin ilk resmi sonuçları açıklandı

Tunus'ta düzenlenen parlamento seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre Nahda Hareketi partisi 52 milletvekili çıkararak birinci parti oldu.

10.10.2019 09:23Tunus'ta parlamento seçimlerinin ilk resmi sonuçları açıklandı
Tunus'ta düzenlenen parlamento seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre Nahda Hareketi partisi 52 milletvekili çıkararak birinci parti oldu.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu düzenlediği basın toplantısında 6 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ilk resmi sonuçlarını açıkladı.

Resmi sonuçlara göre, 217 sandalyeli parlamentoda 52 milletvekili çıkaran Nahda Hareketi partisi seçimi önde tamamladı. Medya patronu Nebil el-Karvi'nin lideri olduğu Tunus'un Kalbi Partisi 38 milletvekili çıkararak ikinci sırada yer alırken, Demokratik Akım Partisi 22, Onur Koalisyonu 21, Başbakan Yusuf Şahid liderliğindeki Yaşasın Tunus Partisi 14, Halk Hareketi Partisi 16, Özgür Anayasa Partisi 17 milletvekili çıkarttı.

Yaklaşık 7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 2011 devriminden bu yana yapılan üçüncü parlamento seçimlerine katılım oranı yüzde 41 olarak açıklanmıştı. - TUNUS

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Kaynak: İHA

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