05.07.2019 17:05
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Tunus'ta peçelilerin kamu kurumlarına girişi "güvenlik gerekçesiyle" yasaklandı

Tunus

Tunus'ta "yüzü görünmeyen kişilerin" güvenlik gerekçesiyle devlet kurumlarına girişini yasaklayan kararnamenin başbakan tarafından imzalandığı belirtildi.

Tunus'ta "yüzü görünmeyen kişilerin" güvenlik gerekçesiyle devlet kurumlarına girişini yasaklayan kararnamenin başbakan tarafından imzalandığı belirtildi.
Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in Danışmanı Müfdi el-Mesdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yüzü kapalı kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına girişini yasaklayan kararname başbakan tarafından imzalandı." dedi.
Tunus bu kararıyla peçe takanlara ilişkin yasak uygulayan Avrupa ülkelerine katıldı. Daha önce Cezayir'de kamu kurumlarında çalışan kişilerin yüzlerini kapatan peçe giymeleri yasaklanmıştı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, güvenlik birimleri başkentteki intihar saldırılarıyla ilişkili kovaladıkları şüphelinin "peçe takarak kadın kılığında kaçtığı" gerekçesiyle bu kararın alındığını öne sürdü.
Başkent Tunus'ta geçen hafta biri emniyet merkezi, diğeri devriye gezen polis aracını hedef alan iki intihar saldırısında iki polis ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
Polis, Tunus, Kadın, Dünya

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