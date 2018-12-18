Tunus'ta Protestoların Gölgesinde Devrimin 8'inci Yıl Dönümü

Tunus
'ta 17 Aralık
2010'da başlayan ve "Arap Baharı
" adıyla bilinen süreci tetikleyen halk devriminin 8'inci yıl dönümü, Sidi Buzeyd kentinde kutlandı.
Ülkede devrimin fitilini ateşleyen seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin doğduğu şehir olan Sidi Bu Zeyd'deki Buazizi Meydanı'nda düzenlenen törene yüzlerce kişi katıldı.
Hükümeti temsilen Kültür Bakanı Muhammed Zeynelabidin'in hazır bulunduğu kutlamalar, askeri birliğin 17 kez havaya ateş açmasıyla başladı.
Kutlama etkinlikleri kapsamında devrimi anlatan resimlerin yer aldığı bir de sergi düzenlendi.
Aralık,Arap Baharı,Tunus
Kaynak: AA