Tunus'ta Sibsi için geniş katılımlı cenaze töreni (3)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cenaze aracının bando takımı eşliğinde gelişi Tunus Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların başkent semalarında gösteri uçuşu yapması Cenaze konvoyunun geçeceği caddede Tunus bayrağı ile bekleyen Tunuslular Tunusluların sloganlar atması Sibsi'nin fotoğrafını taşıyan Tunuslular...27.07.2019 21:59
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cenaze aracının bando takımı eşliğinde gelişi Tunus Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların başkent semalarında gösteri uçuşu yapmasıCenaze konvoyunun geçeceği caddede Tunus bayrağı ile bekleyen Tunuslular Tunusluların sloganlar atmasıSibsi'nin fotoğrafını taşıyan Tunuslular Başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi (93) için Kartaca Sarayı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine üst düzey devlet erkanı ve parti başkanlarının yanı sıra yurt dışından da çok sayıda devlet başkanı katıldı.
Tunuslular Sibisi'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı
Öğle saatlerinde Kartaca Sarayı'nda düzenlenen ve dünyanın pek çok liderinin katıldığı cenaze töreninin ardından Sibisi'nin naaşı, defnedileceği yer olan El-Cellaz Kabristanlığı'na götürüldü.
Tunuslular, Kartaca Sarayı'na 25 kilometre uzaklıktaki kabristanlığa defnedilecek Sibsi'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Malik Bin Enes Camisi, şehir merkezi, 5. Muhammed Caddesi, eski Cumhurbaşkanı Habib Burkiba'nın heykelinin bulunduğu 14 Ocak Meydanı ve El-Munsif Bey Caddesi'nden oluşan cenaze konvoy hattında toplanan Tunuslular, Sibsi'yi tekbirlerle ve "Allah sana rahmet eylesin Baci" nidalarıyla uğurladı.
Cenaze aracının bando takımı eşliğinde gelişi Tunus Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların başkent semalarında gösteri uçuşu yapmasıCenaze konvoyunun geçeceği caddede Tunus bayrağı ile bekleyen Tunuslular Tunusluların sloganlar atmasıSibsi'nin fotoğrafını taşıyan Tunuslular Başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi (93) için Kartaca Sarayı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine üst düzey devlet erkanı ve parti başkanlarının yanı sıra yurt dışından da çok sayıda devlet başkanı katıldı.
Tunuslular Sibisi'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı
Öğle saatlerinde Kartaca Sarayı'nda düzenlenen ve dünyanın pek çok liderinin katıldığı cenaze töreninin ardından Sibisi'nin naaşı, defnedileceği yer olan El-Cellaz Kabristanlığı'na götürüldü.
Tunuslular, Kartaca Sarayı'na 25 kilometre uzaklıktaki kabristanlığa defnedilecek Sibsi'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Malik Bin Enes Camisi, şehir merkezi, 5. Muhammed Caddesi, eski Cumhurbaşkanı Habib Burkiba'nın heykelinin bulunduğu 14 Ocak Meydanı ve El-Munsif Bey Caddesi'nden oluşan cenaze konvoy hattında toplanan Tunuslular, Sibsi'yi tekbirlerle ve "Allah sana rahmet eylesin Baci" nidalarıyla uğurladı.
Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel
Kaynak: AA