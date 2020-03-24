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Tunus'ta sokağa çıkma yasağını ihlal eden 408 kişiye gözaltı

Tunus makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için başlatılan sokağa çıkma yasağına uymayan 400'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

24.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:16
Tunus'ta sokağa çıkma yasağını ihlal eden 408 kişiye gözaltı
Tunus makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için başlatılan sokağa çıkma yasağına uymayan 400'den fazla kişiyi gözaltına aldı.
Tunus İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19'la mücadele amacıyla 18.00-06.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 408 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Meşişi, söz konusu kişilerden 30 kadarının halen gözaltında tutulduğunu, geri kalanların ihtarla serbest bırakıldığını ifade etti.
Tunus genelinde 412 yeme-içme mekanının zorla kapatıldığını aktaran Meşişi, "Güvenlik kurallarını kim çiğnerse suçlu sayılacaktır, çünkü salgın zamanında kuralları hiçe saymak suçtur." dedi.
Tunus, Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 Mart'ta açıkladığı kısmi sokağa çıkma yasağının yanı sıra pazar gününden itibaren ülke çapında genel karantina ilan ederek, olağanüstü durumlar dışında evden çıkmayı sınırlandırmıştı.
Tunus'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 89 olarak açıklandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Süleyman Soylu, Tunus, Güncel

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