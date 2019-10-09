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Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi'nin tahliyesine karar verildi

Tunus'ta yaklaşık 1,5 ay önce yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi'nin tahliyesine karar verildi.

09.10.2019 20:02Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi'nin tahliyesine karar verildi
Tunus'ta yaklaşık 1,5 ay önce yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi'nin tahliyesine karar verildi.
Karvi'nin seçim kampanyasını yürüten kaynaklardan alınan bilgiye göre, başkent Tunus'taki Yüksek Mahkeme, cumhurbaşkanı adayının serbest bırakılmasına hükmetti.
Medya patronu kimliğiyle de tanınan Tunus'un Kalbi Partisi lideri Karvi'nin, mahkeme kararının ardından serbest bırakılıp bırakılmadığı henüz bilinmiyor.
Konuyla ilgili resmi makamlardan şu ana kadar açıklama gelmedi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalmıştı
Tunus'ta cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan medya patronu Nebil el-Karvi, 23 Ağustos'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Seçim kampanyasını cezaevinden yöneten Karvi, 17 Eylül'de yapılan seçimlerde birinci sıradaki bağımsız aday Kays Said'in ardından en çok oyu alarak ikinci tura katılmaya hak kazanmıştı.
Tunus Yüksek Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun 13 Ekim'de gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Tunus, Güncel

Kaynak: AA

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