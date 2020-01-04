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Tunus'ta yeni kabine için güven oylaması cuma günü yapılacak

Tunus Meclisi, hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli'nin sunduğu kabine için güven oylamasının cuma günü yapılmasına karar verdi.

04.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:30 Tunus'ta yeni kabine için güven oylaması cuma günü yapılacak
Meclisi, hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli'nin sunduğu kabine için güven oylamasının cuma günü yapılmasına karar verdi.
Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi basına yaptığı açıklamada, Meclis Başkanlık Divanı'nda yapılan görüşmede hükümete güvenoyu verilmesi konusunun ele alındığını, oylama için 10 Aralık Cuma gününde karar kılındığını belirtti.
Gannuşi, meclisteki siyasi parti gruplarına istişare etmeleri için daha fazla süre tanımak amacıyla güven oylamasının salı günkü Meclis Genel Kurul toplantısı yerine cuma gününe ertelendiğini söyledi.
Kabinede değişikliğe gidilip gidilmeyeceği konusunda Gannuşi, "Aslolan kabine listesinde değişikliğe gidilmemesidir ancak Meclis Genel Kurulu'na sunuluncaya kadar her şey mümkün." dedi.
Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Cemli, dün 28 bakan ve 14 bakan yardımcısından oluşan yeni hükümet kabinesini açıklamıştı.
Cemli hükümetinin güvenoyu alması için 217 üyesi bulunan mecliste 109 milletvekilinin oyunu alması gerekiyor.

Kabine, Tunus, Güncel

Kaynak: AA

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