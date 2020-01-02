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Tunus'ta yeni kabinede görev alacak isimler açıklandı

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli, 28 bakan ve 14 bakan yardımcısından oluşan yeni hükümet kabinesini açıkladı.

02.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:18 Tunus'ta yeni kabinede görev alacak isimler açıklandı
'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli, 28 bakan ve 14 bakan yardımcısından oluşan yeni hükümet kabinesini açıkladı.
Cemli, düzenlediği basın toplantısında bakanlar ve bakan yardımcılarının listesini kamuoyuyla paylaştı.
Buna göre, kabinedeki yeni bakanların isimleri şu şekilde:
1- Adalet Bakanı Hadi el-Kadiri
2- Savunma Bakanı İmad Derviş
3- İçişleri Bakanı Sufyan es-Seliti
4- Dışişleri Bakanı Halid es-Suheyli
5- Din İşleri Bakanı Reşid et-Tabbak
6- Maliye Bakanı Abdurrahman el-Haştali
7- Planlama, Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Fadıl Abdulkafi
8- Sanayi, Enerji ve Maden Bakanı Munci Merzuk
9- Ticaret Bakanı Beşir ez-Zafuri
10- Yerel İşler ve Çevre Bakanı Nureddin es-Salimi
11- Eğitim Bakanı Kemal el-Haccam
12- Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Selim Şuri
13- Tarım, Su Kaynakları ve Balıkçılık Bakanı Hasan eş-Şurabi
14- Konut ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Ravza el-Cebbari
15- Sağlık Bakanı Mustafa el-Fercani
16- Sosyal İşler Bakanı es-Seyyid Bilal
17- Mesleki Eğitim ve Çalışma Bakanı Hüseyin bin Said Debş
18- İletişim Teknolojileri Bakanı Sami es-Semavi
19- Ulaşım Bakanı Cemal Kamra
20- Devlet Gayrimenkul İşleri Bakanı Abdullatif el-Meysavi
21- Kültür Bakanı Fethi el-Hedavi
22- Gençlik ve Bakanı Tarık Ziyab
23- Aile, Kadın ve Çocuk Bakanı Nebiha Bisurur
24- Kamu Hizmeti ve Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Şiraz et-Telili
25- Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali eş-Şabi
26- Performansı Değerlendirme Bakanı Muhammed el-Hadi Beşir
27- Başbakanlık Meclis İlişkileri Bakanı Lebni el-Cureybi
28- Turizm ve Geleneksel Sanatlar Bakanı Runi et-Trablusi
Hükümeti kurmakla görevlendirilen Habib el-Cemli, kabine listesini bugün Kays Said'e sunmuştu.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cemli ile Said'in görüşmesinin ardından yeni kabinenin kamuoyuna açıklanmasının beklendiği ancak istişarelerin devam etmesine karar verildiği" belirtilmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketi'nin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş, Cemli 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Said'den kabine istişareleri için ek süre istemişti.

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Kaynak: AA

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