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Tunus'taki otobüs kazasında ölenler için anma etkinliği düzenlendi

Tunus'ta, önceki gün bir otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 26 kişi, başkentteki Turizm Bakanlığı önünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

03.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:32

'ta, önceki gün bir otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 26 kişi, başkentteki Turizm Bakanlığı önünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Bakanlık binası önünde toplanan çok sayıda Tunuslu, mum yakarak, alana kazada ölenlerin fotoğraflarını bıraktı.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Sabir el-Gazvani, bu etkinliği düzenleyerek yaşamını yitirenleri anmak istediklerini söyledi.

Tunus Sağlık Bakanlığı Basın Sorumlusu Şükri Nıfti de pazar günü başkent Tunus'tan ülkenin kuzeybatısındaki Cendube'ye gitmekte olan bir otobüsün devrilmesi sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 17'sinin de yaralandığını belirtmişti.

Tunus'taki otobüs kazasında ölenler için anma etkinliği düzenlendi

Tunus, Güncel

Kaynak: AA


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