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Tunus'taki otobüs kazasında ölü sayısı 26'ya yükseldi

Tunus'un kuzeybatısında dün bir otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 26'ya çıktı.

02.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:30Tunus'taki otobüs kazasında ölü sayısı 26'ya yükseldi
Tunus'un kuzeybatısında dün bir otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 26'ya çıktı.
Tunus resmi ajansı TAP'a konuşan Sağlık Bakanlığı Basın Sorumlusu Şükri Nıfti, dün başkent Tunus'tan ülkenin kuzeybatısındaki Cendube'ye doğru seyir halindeki otobüsün devrilmesi neticesinde son verilere göre yolculardan 26'sının hayatını kaybettiğini, 17'sinin yaralandığını belirtti.
Nıfti, dünden bu yana adli tıp denetiminde kimliği tespit edilen yolcuların naaşlarının ailelerine teslim edildiğini aktardı.
Sağlık Bakanlığı, söz konusu kazanın, özel bir seyahat acentesine ait otobüsün seyir halinde iken vadiye devrilmesiyle meydana geldiğini bildirdi. Kaza nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Tunus İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada otobüs kazasında 24 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

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Kaynak: AA

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