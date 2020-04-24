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Tunus'taki Zeytune Camisi Başimamı: "Teravih namazlarının kılındığı evler Allah'ın ismiyle...

Tunus'taki tarihi Zeytune Camisi Başimamı Hişam bin Mahmud, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ramazan ayında teravih namazlarının evlerde kılınmasının da birçok olumlu yansıması olacağını söyledi.

24.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:08
Tunus'taki tarihi Zeytune Camisi Başimamı Hişam bin Mahmud, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ramazan ayında teravih namazlarının evlerde kılınmasının da birçok olumlu yansıması olacağını söyledi.
Bin Mahmud, dünya genelinde yayılan, her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan ve birçok ülkenin ekonomisini altüst eden Kovid-19'un ramazan ayını nasıl etkilediğine dair AA muhabirine konuştu.
Normal zamanlarda Zeytune Camisi'nde kılınan teravih namazının, ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olduğunu hatırlatan imam Bin Mahmud ancak bu yıl Kovid-19 nedeniyle camilerin kapatıldığını dolayısıyla ibadetlerin evlerde yapılmaya başlandığını belirtti.
Başimam Bin Mahmud, diğer namazlar gibi teravih namazının da bu ramazanda Zeytune Camisi'nde kılınamayacak olmasının Tunus halkını çok etkileyeceğini vurguladı.
Bin Mahmud, teravih namazının evlerde kılınmasının da bir hayır vesilesi olabileceğini ifade ederek, "Teravih namazlarının kılındığı evler Allah'ın ismiyle canlanacak. Kovid-19 Allah tarafından intikam için gönderilen bir bela değil, insanın aşırılıklardan uzak durarak kendi gerçeğine dönmesi için bir hatırlatma olabilir." ifadesini kullandı.
"Ramazan ayı, Allah'a dönüş için bir fırsat"
Bin Mahmud, ramazan ayının öneminden de söz ederek şöyle devam etti:
"Bugün insan, bize dünyanın geçici olduğunu öğreten peygamberin yoluna geri dönüyor ve bu nedenle kutsal ramazan ayı boyunca kendimize çekidüzen vermemiz gerekiyor."
Ramazan ayında Müslümanların Allah'a dua ve ibadet ederek yeniden canlanacağını kaydeden Bin Mahmud, oruç ayının, parçalanan, ekonomisi ve kentleri yerle bir edilen İslam ümmetine af ve mağfiret dilemek için bir fırsat olduğuna işaret etti.
İftar sofraları
Kovid-19 önlemleri kapsamında ramazan ayında kurulan toplu iftar sofralarının da kaldırıldığını hatırlatan Bin Mahmud, iptal edilen iftar sofralarının ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaparak telafi edilebileceğini sözlerine ekledi. Tunus’taki Zeytune Camisi Başimamı: ’Teravih namazlarının kılındığı evler Allah’ın ismiyle...

Kaynak: AA

Etiketler: Bin Mahmud, Tunus, Güncel , Haber
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