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Tunus'tan koronavirüsün ekonomiye etkisiyle mücadele için 850 milyon dolarlık paket

Tunus, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik ve sosyal etkilerini gidermek için 2,5 milyar Tunus dinarı (yaklaşık 850 milyon dolar) tutarında bir paket açıkladı.

23.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:12
Tunus'tan koronavirüsün ekonomiye etkisiyle mücadele için 850 milyon dolarlık paket
Tunus , dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik ve sosyal etkilerini gidermek için 2,5 milyar Tunus dinarı (yaklaşık 850 milyon dolar) tutarında bir paket açıkladı.
Başbakan İlyas Fahfah, devlet televizyonu aracılığıyla yaptığı açıklamada, ülke genelinde vatandaşlarına zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayarak genel karantina uygulamasına uyma çağrısı yaptı.
Genel karantina kararının kendileri için de zor olduğunu dile getiren Fahfah, bu sürecin ülke ekonomisinde yol açtığı zararı gidermek için vergi borçlarını, küçük ve orta ölçekli işletmelerin borçlarını, düşük gelirli çalışanların kredi ödemelerini erteleyeceklerini, ayrıca dar gelirli ailelere sosyal yardım sağlayacaklarını söyledi.
Söz konusu paketin yaklaşık 2,5 milyar Tunus dinarı tutarında olduğunu belirten Fahfah, "Tunus tehlikeli bir savaşta. Savaşın ve uygulamaya geçtiğimiz olağanüstü tedbirlerin bir bedeli var ancak başka seçeceğimiz yok." dedi.
Tunus Başbakanı, hükümetin bu yılki büyüme tahminlerini de yüzde 2,7'den yüzde 1'e çektiğini sözlerine ekledi.
Tunus'ta yeni tip koronavirüs ilk olarak feribotla İtalya'dan gelen bir yolcuda görülmüştü. Birçok Avrupa ülkesiyle feribot ve uçak seferlerini durduran Tunus'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 75'e yükseldi.
Cumhurbaşkanı Kays Said, daha öncede duyurulan 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının yanı sıra cuma akşamı zorunlu durumlar hariç şehirler arası seyahatin yasaklandığını belirterek genel karantina ilan etmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Tunus, Güncel

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