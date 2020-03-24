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İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu

Tunus Ticaret Bakanı Muhammed el-Museylini ülkesine tıbbi alkol taşıyan bir gemiye İtalya tarafından el konulduğunu açıkladı.

24.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:34
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu

Tunus Ticaret Bakanı Muhammed el-Museylini, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "İtalyanlar, Tunus'a doğru gelen tıbbi alkol yüklü bir gemiye el koydu." dedi.

"TIBBİ EKİPMANLARI ÇALIYOR"

Olayı Çin'den İtalya'ya tıbbi maske taşıyan bir kamyona Çekya'da el konulmasına benzeten Museylini, "Tüm Avrupa ülkeleri bir histeri yaşıyor. Hepsi koronavirüs (Kovid-19) korkusundan tıbbi ekipmanları çalıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Museylini, geminin nereden geldiğine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak Tunus makamları daha önce Çin'in kendilerine tıbbi malzeme göndereceğini duyurmuştu.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele eden ülkelerde tıbbi ekipman eksikliği öne çıkıyor. Birçok ülke sağlık ekipmanları ve yardımcı ürünlerde ihracat yasağı getirdi.

TUNUS'TA SON DURUM

Tunus'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 89 olarak açıklandı.

İTALYA KORONAVİRÜS KAYBINDA ZİRVEDE

İtalya ise salgına en çok kurban veren ülke konumunda. İtalya'daki toplam teyitli vaka sayısı 60 binin üzerine çıkarken, 6 binden fazla insan hayatını kaybetti.

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NE OLMUŞTU?

Çekya makamları geçen hafta Çin'in İtalya'ya gönderdiği ve Losovice kentinde sevk için bekleyen 110 bin maskeden oluşan tıbbi yardıma el koymuştu.

İki ülke arasındaki kriz Çekya'nın İtalya'ya aynı miktarda maske göndereceğini açıklamasıyla çözülmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler : Ruhsar Pekcan, İtalya, Tunus, Sağlık, Dünya, Güncel

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Yorumlar (1)
GURBETCİ:Derhal italyayla anlasma yapilsin, ve ekstra uretilen kolonyalar satilsin. Hem yardim hem ihracat kari yapilsin
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