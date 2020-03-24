İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu

Tunus Ticaret Bakanı Muhammed el-Museylini, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "İtalyanlar, Tunus'a doğru gelen tıbbi alkol yüklü bir gemiye el koydu." dedi.

"TIBBİ EKİPMANLARI ÇALIYOR"

Olayı Çin'den İtalya'ya tıbbi maske taşıyan bir kamyona Çekya'da el konulmasına benzeten Museylini, "Tüm Avrupa ülkeleri bir histeri yaşıyor. Hepsi koronavirüs (Kovid-19) korkusundan tıbbi ekipmanları çalıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Museylini, geminin nereden geldiğine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak Tunus makamları daha önce Çin'in kendilerine tıbbi malzeme göndereceğini duyurmuştu.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele eden ülkelerde tıbbi ekipman eksikliği öne çıkıyor. Birçok ülke sağlık ekipmanları ve yardımcı ürünlerde ihracat yasağı getirdi.

TUNUS'TA SON DURUM

Tunus'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 89 olarak açıklandı.

İTALYA KORONAVİRÜS KAYBINDA ZİRVEDE

İtalya ise salgına en çok kurban veren ülke konumunda. İtalya'daki toplam teyitli vaka sayısı 60 binin üzerine çıkarken, 6 binden fazla insan hayatını kaybetti.