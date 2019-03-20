Tunus'un Tarihi Eski Şehir Bölgesinin En Tatlı Durağı "Zeytune Tatlıcısı"

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Tunus'un başkentinin tarihi eski şehir bölgesinde bulunan Medina'daki turta ustası, ziyaretçilere tarihi bir atmosfer içinde birbirinden lezzetli tatlar sunuyor.Başkent Tunus'u ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı olan Medina, şehrin geçmiş yaşamı hakkında en somut örneklerin sunulduğu mekanlardan biri olarak kabul ediliyor.Başkentin tarihi sembollerinden Medina, ziyaretçilerine dar ve dolambaçlı sokaklarında, birbirine bitişik evler, süslemeli kapılar, renkli panjurlar ve kemerler arasında adeta tarihte bir yolculuğa çıkarıyor.Medina sadece tarihi atmosferiyle değil birbirinden lezzetli tatların sunulduğu küçük dükkanlarıyla da ziyaretçi çekiyor.