Tunus ve Filistin'de Kovid-19 vakaları arttı
Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 278'e, Filistin'de ise 104'e yükseldi.
29.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:52
Tunus 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 278'e, Filistin 'de ise 104'e yükseldi.
Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yapılan 724 test sonucunun 51'inin pozitif çıktığı, son verilerle ülkedeki toplam vaka sayısının 278'e yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, Tunus'ta virüsün ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana toplam 2 bin 769 test yapıldığı aktarıldı.
Bakanlık dün virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 8 olarak açıklamıştı.
Filistin
Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Milhim, yaptığı yazılı açıklamada, 6 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 104'e çıktığını belirtti.
Milhim, yeni vakaların, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Katana beldesinde görüldüğünü, bunlardan 5'inin aynı aileden olduğunu açıkladı.
Filistin'deki Kovid-19 vakalarının 9'u Gazze Şeridi'nde, diğerleri ise Batı Şeria'da tespit edildi.
Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yapılan 724 test sonucunun 51'inin pozitif çıktığı, son verilerle ülkedeki toplam vaka sayısının 278'e yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, Tunus'ta virüsün ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana toplam 2 bin 769 test yapıldığı aktarıldı.
Bakanlık dün virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 8 olarak açıklamıştı.
Filistin
Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Milhim, yaptığı yazılı açıklamada, 6 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 104'e çıktığını belirtti.
Milhim, yeni vakaların, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Katana beldesinde görüldüğünü, bunlardan 5'inin aynı aileden olduğunu açıkladı.
Filistin'deki Kovid-19 vakalarının 9'u Gazze Şeridi'nde, diğerleri ise Batı Şeria'da tespit edildi.
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Kaynak: AA