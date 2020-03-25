Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tunus ve Lübnan'da koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayısı artıyor - Haberler

Tunus ve Lübnan'da koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayısı artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, Lübnan'da virüse yakalananların sayısı ise 333'e çıktı.

25.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:24
Tunus ve Lübnan'da koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayısı artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus 'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi, Lübnan 'da virüse yakalananların sayısı ise 333'e çıktı.
Tunus'ta virüs nedeniyle 56 yaşında bir erkeğin daha hayatını kaybettiği belirtilirken, ülkedeki toplam can kaybı 4'e yükseldi.
Sokağa çıkma yasağı ve ülke çapında genel karantina uygulamasıyla koronavirüs salgınına karşı önlemlerini artıran Tunus'ta, vaka sayısı da 114 olarak açıklandı.
Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.
Lübnan
Lübnan'da ise son son 24 saatte 29 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son verilerle ülke genelinde Kovid-19 salgınına yakalananların sayısının 333'e çıktığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığından ruhsat almayan bazı laboratuvarlarda yapılan testlerden de sonuçları pozitif çıkan kişi sayısının 50'ye ulaştığı, bu vakaların takibinin yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Lübnan, Tunus, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı
Bakan Koca müjdeyi verdi! Taburcu olan 2, iyileşen 26 hasta var Haberler
Bakan Koca müjdeyi verdi! Taburcu olan 2, iyileşen 26 hasta var
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haberler
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor

Son Dakika Güncel Haberleri

19:52: Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi - Haber 19:51: Irak Sağlık Bakanı, koronavirüs hastaları için hazırlanan laboratuvarlarda incelemelerde bulundu - Haber 19:50: Bakanı Koca: "Her kez kendini virüs taşıyıcısı olarak görmeli ve öyle hareket etmeli." - Haber 19:50: "Türkiye'de iyileşen vaka sayısı 26'dır" - Haber 19:50: Selçuk: "(Özel okul ücretleri) Özel okul temsilcileriyle görüşmemizde gündeme geldi, telafi... - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Haber 19:12: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var - Haber 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 18:19: Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber