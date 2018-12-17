Tunuslu Milletvekili Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Kaynak: AA

Tunus Milletvekili Amir el-Ureyyid ve Tunus Meclis Basın Müsteşarı Hassan Fethalli, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Milletvekili Ureyyid, haber kategorisinde, İsrail güçlerinin müdahalesine taş atarak karşılık veren tekerlekli sandalyedeki Filistinli gencin yer aldığı "Direnişe 'engel' yok" başlıklı fotoğrafı seçti.Ureyyid, Ali Jadallah imzalı fotoğrafı seçmesindeki nedeni, "Filistin halkının direnişine hiçbir şey engel olamıyor." sözleriyle açıkladı.Yaşam kategorisinde, "İstanbul'un minarelerinin kendine has estetik güzelliğini ortaya çıkarttığı" için Emrah Yorulmaz'ın gözünden "İstanbul'da dolunay" fotoğrafını tercih ettiğini belirten Ureyyid, spor alanında ise Veli Gürgah'ın "Gomis'in gol sevinci" fotoğrafına oy verdi."Milyon kelimelik fotoğraf"Tunus Meclisi Basın Müsteşarı Hassan Fethalli de yarışmadaki fotoğrafların bir kısmıyla basın yayın organlarında veya sosyal medyada sıkça karşılaştığını belirtti.Fethalli de haber kategorisinde tercihini "Direnişe 'engel' yok" isimli fotoğraftan yana kullanırken şunları söyledi:"Bu fotoğraf bin kelimelik değil, bence milyon kelimeliktir. Bir davayı taşıyan fotoğraftır. Bu halkların, milletlerin hissini anlatır. Bu beni sadece bir Tunuslu olarak değil, bir basın mensubu olarak değil, bir insan olarak derinden etkiledi. Filistin davasına inanan herkes, engellilerin davasına inanan herkesi kendine çekiyor. Bu kareyi yakalayan foto muhabiri, uluslararası ve milli bir davayı tek bir karede bütünleştirmeyi başarmış."Tüm fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını söyleyen Fethalli, yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı" fotoğrafını seçti.Fotoğraflarda ekipman desteğiyle kalitenin artmasına rağmen fotoğrafçının "sanatçı dokunuşunu" fotoğrafın kalitesine tercih ettiğini dile getiren Fethalli, spor kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün gözünden, "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğraf için oy kullandı.