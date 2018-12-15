Tunuslu Mühendis Muhammed Zevvari Suikastının İkinci Yıl Dönümü

Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari'nin hayatını kaybettiği suikastın ikinci yıl dönümü sebebiyle Tunus'ta bir etkinlik düzenlendi.
Tunus'un Sfaks kent merkezindeki büyük meydanda kurulan çadırda düzenlenen etkinlikte, Zevvari'nin öldürülmeden önce çalışmalarına devam ettiği havacılık kulübündeki eserlerinden bazıları ve fotoğrafları sergilendi. Sergiyi ziyaret edenlere Zevvari'nin çalışmaları hakkında bilgi verildi. Etkinlik sergilenen canlı müziğin ardından sona erdi.
Zevvari, 15 Aralık
2016'da Tunus'un Sfaks kentinde evinin önünde otomobilinin içinde silahlı kişiler tarafından öldürülmüştü. İsrail
Savunma Bakanı Avigdor Liberman
, o dönemde suikastın arkasında İsrail olduğu ihtimaline kapıyı kapatmayarak, "Barış yanlısı değildi. Nobel Barış Ödülü'ne aday da değildi. İsrail menfaatlerini korumak için gerekeni yapar." ifadelerini kullanmıştı. Hamas
yetkilileri, geçen yıl Zevvari'nin ölüm yıl dönümüne yakın düzenledikleri basın toplantısında, yaptıkları araştırma sonucunda suikastın arkasında İsrail istihbarat servisi Mossad
'ın olduğunu kesin delillerle tespit ettiklerini açıklamıştı.
Tunus
15 Aralık 2018 Cumartesi 22:44