Tunuslular Said'in seçim başarısını kutladı

Binlerce Tunuslu, bağımsız aday Kays Said'in cumhurbaşkanlığı seçimindeki zaferini kutladı.

Ülkenin başkenti Tunus'un El-Habib Burkiba Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, Kays Said'in cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kazandığı zaferi kutladı.Tunuslular, ülkede 2011'de gerçekleştirilen devrim sırasında halk tarafından dillendirilen sloganları attı.

Kutlamalara katılan Tunuslu İmad Avnli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kays Said'den beklentimiz, yasaların uygulanması ve yolsuzlukla mücadele etmesidir." dedi.

Hükümetin iyi koşullarda kurulmasını ümit ettiklerini belirten Avnli, "Hükümetin liyakat sahibi, ülkenin çıkarlarına ve geleceğine önem veren kişilerden oluşmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Tunuslu Hayat Haşim de Kays Said döneminde Tunus'un iyi bir gelişimi yakalayacağını ümit ettiğini söyledi.

Bir diğer Tunus vatandaşı Ali el-Ayari ise bugünü çok beklediklerini, bunun bir başlangıç olduğunu ifade ederek, Tunus'un daha fazla başarı elde edeceğini umduğunu kaydetti.

Tunus'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda bağımsız aday Kays Said, sandık çıkış anketlerine göre açık ara farkla ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Tunuslu Emrhod Kamuoyu Araştırma Şirketinin yayınladığı sandık çıkış anketine göre, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said oyların yüzde 72,53'ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Diğer aday, medya patronu Nebil el-Karvi'nin ise oyların yüzde 27,47'sini aldığı belirtildi.

Tunus'ta seçimleri yöneten Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), katılım oranını yüzde 57,8 olarak açıkladı. YSK'nin ilk resmi sonuçları 16 Ekim'e kadar açıklaması gerekiyor.

