Tunuslular Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Ziyaretine Tepkili

Tunuslu siyasiler ve sivil toplum kuruluşları 'Kaşıkçının kanı daha kurumadı" ifadeleriyle Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS)Tunus'a yapması planlanan ziyarete karşı, tepkilerini dile getirdi.
Muhammed bin Selman, Bahreyn
ve Mısır
'a yapacağı ziyaretlerin ilk ayağı olarak Perşembe günü geç saatlerde geldiği Abu Dabi
'd çok sıcak karşılandı. Muhammed bin Selman'ın bu ziyaretinin Suudi Arabistan yönetimi muhalifi Cemal Kaşıkçı
'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul
konsolosluğunda öldürülmesinden sonra yurt dışına yaptığı ilk ziyaret olduğu kaydedildi.
Tunus hükumet sözcüsü Seyda Karaş mahalli bir radyoda yaptığı konuşmasında Veliaht Prens Muhammen bin Selman'ın 27 Kasım'da Tunus'u ziyaret edeceğini doğruladı.
MBS'nin bu ayın sonunda Arjantin
'de yapılacak G20 ülkelerinin toplantısına da katılacağı ifade edildi. MBS'nin burada, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme emrini kendisinin verdiğini düşünen dünya liderleriyle de yüz yüze geleceğine dikkat çekildi.
Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı
, MBS'nin ziyaretinin Kral Selman
bin Abdulaziz'in direktifi doğrultusunda olduğu Suudi Arabistan Krallığı'nın bölgesel ve uluslararası ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.
Gösteri planları
Tunus hükumet sözcüsü Seyda Karaş yaptığı radyo konuşmasında Kaşıkçı'nın öldürülmesi telin ederek Kaşıkçı cinayeti konusunda ülkesinin gerçeğin açıklanması çağrısını yaptığını söyledi.
El İrade Partisi'nin önceki lideri aktivist Tarık Kahlavi, MBS'nin gelmesiye Kartaca'da Başkanlık Sarayı'nın önünde yüzlerce kişinin toplanmasının beklendiğini söyledi. Kahlavi: "Demokrasiye geçişi gerçeklemiş, tiranlığa ve diktatörlüğe karşı devrimi yaşamış olan Tunus'un elleri Yemen
'de kana bulanmış Suudlu bir mücrimi ağırlaması utanç vericidir" ifadelerini kullandı.
Kahlavi, protestonun, planlanan gösterilerin Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Tunus'a yapacağı ziyarete karşı siyasi partilerce çağrısı yapılan 'bir sivil bir girişim' olduğunu söyledi.
Ana muhalefet Partisi Halk Cephesi Partisi'nin sözcüsü Hamma Hammami
de MBS'nin Tunus ziyaretini kınayarak "Bu ziyaret Tunus halkı ve onun devrim ve prensiplerine aykırıdır" ifadelerini kullandı.
Hammami bir Tunus yerel radyosunda yaptığı açıklamada, "Yemen'in ve yemen halkının yıkımcısı, Kaşıkçı'nın katil sanığı ve Filistin
halkının aleyhine İsrail
ve Siyonistlerle normalleşmenin liderin hoş geldin demeyecek" dedi.
Halk Hareketi'nin lideri Emad Al-Daimi de Facebook
'dan Tunus Lideri Beji Caid'e gönderdiği mesajda
"MBS'yi kabul etmek Tunus toprağının kutsallığına halel getirecektir" ifadelerini kullandı.
Tunuslu bir grup avukat MBS'nin ziyaretinin yasaklanması için dava açacaklarını açıkladı. Avukatlar, Tunus Basın Sendikası Başkanı Essebsi'ye bir mektup yazarak MSB'nin Tunus ziyaretinin maksadının insan hakları ihlali ile elini bulaştırdığı kanı temizlemek olduğunu iddia etti.
Tunus Gazeteciler Sendikası Başkanı Naci Bahuri facebook sayfasında yayımladığı uzun bir mektupta "Kaşıkçının kanı daha kurumadı. Katil Mahammed bin Selman Tunus'a hoş gelmez" ifadelerini kullandı. - TUNUS
Suudi Arabistan,Tunus
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:04