08.07.2019 18:47
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Tunuslular, "Yüzyılın Anlaşmasını" protesto etti

Tunuslular, "Yüzyılın Anlaşmasını" protesto etti

Tunus'un başkenti Tunus'ta, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı protesto düzenlendi.

Tunus'un başkenti Tunus'ta, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı protesto düzenlendi.

Tunus'un başkenti Tunus'ta yüzlerce kişi, Filistin probleminin çözülmesi için ABD'nin ortaya attığı "Yüzyılın Anlaşması" planını protesto etti. Protestocular sloganlar atarak, "Tunus halkı, Yüzyılın Anlaşması'nı istemiyor. Filistin Arap bir ülke ve biz caydırıcı çözümlere karışıyız" yazılı pankartlar taşıdı. Protestocular ABD'nin Yüzyılın Anlaşması'nı kınayarak uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Filistin'in Tunus Büyükelçisi Halil El Fehum da gösteriye katıldı. El Fehum, "Filistin halkı işgalci ülkelere karşı dimdik durdu ve durmaya devam edecek. Filistin, yiğitliğin ve direnişin sembolüdür" diye konuştu. - TUNUS
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Tunus, Güncel

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