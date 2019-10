Tüp bebek merkezi 1 yaşında

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan Tüp Bebek Projesi kapsamında Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nin kuruluşunun birinci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Çocuklar ve annelerle fotoğraf çektiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, annelerin sıkıntılarını dinledi, çocukları sevdi, bebeklere özel ilgi gösterdi.Gerçekleştirilen kutlama programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Çocuk sesini dinlediğim zaman, bana bir musiki dinliyorum, güzel ses duyuyorum gibi geliyor. Rabbim kimseyi evlatla ve evlatsızlıkla sınav etmesin. Büyük bir sınav bu. İki milyon bize emanet. Bu sorunun bu kadar derin olduğunu bilmiyordum. 2002 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ilk kadın milletvekili oldum, çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar bana gelmeye başladı, hakikatten çok büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığımızı anladım. İlaçlar çok pahalıydı ve yurtdışından geliyordu. Türkiye'nin yüzde 10'unun ilaçlarını alacağı çok pahalı bir sağlık sistemiydi. Dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanımızın yanına raporlarla gittiğimde bana 'Sen mühendissin bu tıbbi rapor' dediğinde 'ben bir anneyim ve Güneydoğu'dan bu konu hakkında gelen çok büyük talep var ve ben bir milletvekiliyim bu annelerin sesiyim ve bu ses çok önemli bir ses' dedim. O zaman gerekli makamlara telefon edildi. Önce insanlarımızın ulaşacağı seviyede maliyetler aşağı çekildi. Sonra kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğum dönemde Acıbadem Hastanesi sahibi Mehmet Ali Aydınlar geldi, 'sosyal sorumluluklara karşı hassas olan, gelişmiş imkanlara sahip bir hastanede, güzel bir tüp bebek sisteminin olduğunu belirtti. Bizden bir ricada bulundu, 'Türkiye'de kimin çocuğa ihtiyacı var bilmiyorum' dedi, yardımcı olmamızı istedi. Biz de bir havuz oluşturduk, lojistik desteği sağladık. Bu çalışmalar sonunda 5 bin bebeğimiz oldu."Bu manzara ne kadar doğru iş yaptığımızı gösteriyor"Gaziantep'teki mahalleleri dolaştığımda her gittiğim mahallede en az iki kadın kulağıma gelip bebeği olmadığını söylüyor, bizden yardım istiyor. Hemen bir sistem kurduk, şehir olarak tüp bebek uygulamasını devreye sokalım dedik. Aileler çocuk sahibi olmak için Adana'ya gidiyorlardı, gidecek kalacak yerleri yoktu. Tüp Bebek Merkezi'nin bir an önce kurulması gerekiyordu. Herkes geldi elini taşın altına koydu, en önemlisi beşeri sermaye gerekiyordu. Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Ilgın Türkçüoğlu'nu Gaziantep'e getirdik. Her birini nakış nakış işledik. Bu çocukları rabbim Dünya'ya getirecek, kadere iman ediyoruz. 'Bilgi borçlandırır', bize düşen, gelen bilgiyi, bu talebi yerine getirmek ve vesile olmaktır. Hamd olsun bu güzel manzara oluştu. Bu güzel manzara bize, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Ev ziyaretlerinde, 'bebeğim olmadan önce niye eve gideyim? Ne yapayım?' diyenler bebeği olunca koşa koşa eve gittiğini söyledi. Yaşama sevinci hayatın meyvesi, aile içindeki huzur ve barışı için o kadar önemli ki bebeklerimiz, geleceğimiz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Rabbim, 'hayırlı iş yapın, insanların gönlüne dokunun' diyor. Sağlık çok önemli. Sağlık olmasa yolları altınla döşesen ne olur? İhtiyaçları gidermeden, gönüllere dokunmadan Dünya'nın en güzel belediyeciliğini yapsan ne olur? Kendini bebeği olmayan bir annenin, bir babanın yerine koyup empati yapmamız ve bunun sonucunda gerekli şeyleri yerine getirmeniz gerekiyor. Bunun için şimdi Büyükşehir olarak 15 gün önce valimle bir kampanya başlattık. Bu şehirde anne ve bebek ölüm oranları çok yüksek. Çocukların daha anne karnında doğru beslenmesi gerekiyor. Bebek anne karnındayken günde 2 bardak süt içmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak 'Anneye Süt Bebeğe Can' kampanyasına başlattık. Bebeği olan bütün ailelere Gaziantep'te üretilen sütü götüreceğiz" dedi.Gül: tüp bebek merkezi, Gaziantep modeli çerçevesinde oluşturulduGaziantep Valisi Davut Gül ise, Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan Tüp Bebek Projesine yönelik çalışmaların etkilerini kısa sürede gördüklerini kaydederek, "Acıbadem Hastanesi'nin desteğiyle başlatılan projeyle toplumsal ihtiyaç ortadan kalktı. Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kendi imkanıyla tedavi etme süreci başladı. Vatandaşlar tarafından kabul görünce proje hayat buldu. Bu projeyle hiç kimse 'param olsaydı çocuk sahibi olurdum, param olmadığı için çocuk sahibi olamadım' diyemez. Tıbbı olarak tedbirlerin alınmasıyla maddi sebeplerin ortadan kaldırılması devletin işidir. Gaziantep modeli çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokolle Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin katkılarıyla ortaya çok güzel bir tablo çıktı. Talip çok fazla 7-8 ay randevu beklenmesi gerekiyor. Yaşı ileri derecede olanlara öncelik tanınıyor. Demek ki bizim üniversitede aynısı yine el ele vererek yapmamız lazım, Allah devlete zeval vermesin ihtiyaçları SGK karışılıyor ama ilaçların katılım bedeli ve çok küçük ücretler var onları da sosyal yardımlaşma vakıfları olarak bizler karşılayacağız" diye konuştu.Türkçüoğlu: 79 bebek dünyaya geldiCengiz Gökçek Kadın Doğumu ve Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu da şunları bildirdi:"Tüp bebek merkezimizin kurulduğu günden itibaren bu süre zarfında Gaziantep ve çevre illerden toplamda 4 bin 159 çiftimizi değerlendirdik, 365 çifte tüp bebek tedavisini uyguladı. 536 çifte aşılama uyguladık toplamda 189 gebelik elde edildi, 79 bebeğimiz doğdu ve diğerlerinin de gebeliği devam ediyor. Merkezimiz meyvelerini vermeye başladı. Bu mutluluğu ve heyecanı ailelerimizle paylaşmak istedik. Çocuk sahibi olmak her ailenin beklentisi ama toplumun yüzde 15'inde kısırlık sorunuyla karşı karşıyayız. Bu ailelerde mutsuzluğa ve bir takım sorunlara yol açıyor. Kısırlık tedavisi pahalı ve zahmetli bir tedavi. Ekonomik nedenlerden dolayı tüp bebek tedavisinden yararlanamayan ailelerin tedavisini, başkanımızdan talepleri üzerine kamuda bir tüp bebek merkezinin açılması gerekliliği ortaya çıkmıştır."Konuşmaların ardından Tüp Bebek Merkezi'ni gezen protokol, bebekli ailelerle fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP