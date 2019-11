"Tüp bebekte kök hücre tedavisi milyonlara umut olabilir"

Kök hücre tedavisi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ercan Baştu, "İspanya'da yapılan araştırmaya göre, yumurtası az veya hiç olmayan 17 çifte kök hücre tedavisi uygulandı. Bu 17 kişide kök hücre tedavisi sonrası yumurta elde edildi. 5 kadından 3'ü kendiliğinden 2'si tüp bebek tedavisi ile gebe kalıp çocuk sahibi oldu. Türkiye'de de artık kök hücre çalışmalarına başlıyoruz. Tüp bebekte kök hücre tedavisi milyonlarca insana umut ışığı olabilir" dedi.

Prof. Dr. Ercan Baştu, kök hücre tedavisinin öneminden bahsederek, çocuk özlemi çeken ailelere umut ışığı olabileceğini söyledi. Tıpta kök hücre uygulamaları ile ilgili çalışmalar yılladır devam ettiğini aktaran Baştu,"Farklı hastalıkları olan çok sayıda kişi ise büyük bir umutla bu çalışmaların sonuçlanmasını bekliyor. Tüp bebek tedavisi ile ilk doğan bebek bugün 40 yaşında. O günden beri tüp bebek tedavisinin başarısını artıracak pek çok yöntem geliştirildi. Bunların en önemlileri ise yumurta içine sperm enjeksiyonu (ICSI), diğeri ise gelişen embriyolarda transfer öncesi genetik test yapılması. Yumurtalık rezervi düşük olan kadınlarda, tüp bebek tedavisi defalarca tekrarlanmasına rağmen yumurta bulunamayıp başarı elde edilemiyor. Bundan dolayıda kök hücre çalışmaları başladı" ifadelerini kullandı.

İspanyol bilim adamlarının yaptığı çalışmalardan bahseden Baştu, "İspanyol bilim adamlarının yaptığı çalışma, zayıf veya hiç yumurtalık (over) cevabı olmayan 17 hastada, kendi kemik iliğinden alınan kök hücre, yumurtalıklarına yerleştirildi. Amaç, tüp bebek tedavisine cevap vermeyip yumurta oluşmayan bu hastaların yumurtalıklarında bulunan sessiz (uyuyan) yumurtaların uyandırılması canlanmasıydı. Kök hücre tedaviden iki hafta sonrasında, kısırlık tedavisinde kanda yumurta kapasitesini anlamak için bakılan hormon seviyelerinden biri olan AMH seviyesi çalışmaya katılan hastaların yüzde 81,3'nde yükseldi. Kök hücre tedavisi sonrası hamilelik oranı ise yüzde 33,3 şeklindeydi. Burada altı çizilmesi gereken nokta çalışmaya dahil edilen 17 hastanın yıllardır kısırlık şikayeti olması ve defalarca başarısız tüp bebek tedavisi görmüş ve yumurta oluşumunun zayıf veya hiç cevap vermeyen yumurtalıklara sahip olmasıydı. Bu sebeple bu çalışmada elde edilen hamilelik oranı oldukça kayda değerdir" diye konuştu.

"TÜP BEBEKTE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ MİLYONLARCA İNSAN UMUT IŞIĞI OLABİLİR"

Bu tedaviyi Türkiye'de yapacaklarını belirten Prof.Dr. Ercan Baştu, tüp bebek tedavisine zayıf yumurtalık (over) cevabı veren hastalarda kök hücre tedavisinin uygulanabileceğini kaydetti.

Baştu, "Türkiye'de de artık kök hücre çalışmalarına başlıyoruz. Önemli bir uyarı da yapmış olalım prp uygulamaları kök hücre tedavisi değildir. Kök hücre tedavisi yumurta sayısı azalmış (düşük over rezervi) ve erken menopoza girmiş kadınlarda uygulanmaya başlandı. Daha kapsamlı bilimsel çalışmalar yapılarak bu tedavi yöntemi geliştiğinde tüp bebek tedavisinin defalarca başarısız olduğu hastalarda hamilelik elde edilebilir. Böyle bir gelişme tüp bebek tedavisinin tarihine bakıldığında en önemli mihenk taşlarından biri haline gelip, tüm dünyada milyonlarca başarısız tüp bebek tedavisi sonrası çaresiz kalmış hastaya hamile kalmaları için umut ışığı olabilir. Kök hücre tedavisi PRP'ye göre çok daha kapsamlı ve direk hedefe yönelik bir yaklaşımdır. PRP tedavisinde hastadan alınan kandan, trombosit bakımından zengin bir plazma elde edilir. Kök hücre ise hastanın kanından özel bir teknik ile ayrıştırılarak veya diret kemik iliğinden alınarak laboratuvar ortamında hazırlanarak yumurtalığa yerleştirilir. Amaç, kök hücrenin yumurtalıkta var olan ancak sessiz (uyuyan) yumurtaları direk olarak etkilemesi ve canlandırmasıdır" dedi.

Kaynak: İHA