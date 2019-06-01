01.06.2019 00:24
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Tüp depolarının olduğu alan alev alev böyle yandı

Tüp depolarının olduğu alan alev alev böyle yandı Hatay'da korkutan yangınHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 40 hektarlık alanda yangın çıktı.

Tüp depolarının olduğu alan alev alev böyle yandı
Hatay'da korkutan yangın
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 40 hektarlık alanda yangın çıktı. Yangının tüp depolarına yakın alanda çıkması büyük panik yaşattı.
Yangın, Fatih Mahallesi Yeni Mezarlık ve Tüp Depoları mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan bitki örtüsü yangını kısa sürede 40 hektarlık alana yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda yangın noktasına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine vatandaşlarda ekiplere yardım etti.
İtfaiye ekipleri, tüp depolarına yakın alanda çıkan yangına müdahalesi sürerken, çok sayıda tüp yüklü araç alandan uzaklaştırıldı. Tüp depolarının olduğu alan alev alev böyle yandı
Kaynak: İHA
Hatay, Kırıkhan, 3. Sayfa

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