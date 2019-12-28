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Tüp dolu kamyonetle otomobil çarpıştı faciadan dönüldü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, trafik lambalarını sarı ışığın son saniyesinde süratle geçen otomobilin yan taraftan çıkan tüp kamyonetine çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

28.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:41 Tüp dolu kamyonetle otomobil çarpıştı faciadan dönüldü
'nin ilçesinde, trafik lambalarını sarı ışığın son saniyesinde süratle geçen otomobilin yan taraftan çıkan tüp kamyonetine çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çanakkale-İzmir istikametinde bu sabah saatlerinde seyir halinde olan beyaz renkli hususi otomobilin sürücüsü, Ezine yakınlarındaki trafik lambalarını sarı ışığın son saniyesinde süratle geçmek isteyince yan taraftan çıkan tüp kamyonetine çarptı. Olayda 3 kişi yaralanırken, tüp dolu kamyonetin şans eseri patlamamasıyla faciadan dönüldü. Olay sonrası bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere taşındı.

Yaşanan kaza sonrası araçlarda ise ciddi maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ezine, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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