18.07.2019 12:00
Haberler» Güncel» Haber

Tüp patladı, 4 ev alev alev yandı

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı mahallesinde tüp patlaması sonucu çok sayıda ev zarar gördü, 1 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı mahallesinde tüp patlaması sonucu çok sayıda ev zarar gördü, 1 kişi hayatını kaybetti. İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı mahallesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Tüp patlaması sonucu çıkan yangında Kazım Uzan isimli bir vatandaş yanarak hayatını kaybederken, yanan evin alevleri diğer evlere de sıçradı. Yangında toplamda 4 ev zarar görürken ekipler, yangına 8 araç ve 20 personelle müdahale etti. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı personeller ve Orman Bölge Müdürlüğünden gelen takviye araçlarla yangın söndürüldü. Öte yandan bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.
(İHA) Tüp patladı, 4 ev alev alev yandı
Kaynak: İHA
Balıkesir, Gökçeyazı, İvrindi, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:23   Rusya'dan Türkiye'ye "Su-35" teklifi
13:23   Bakan Pekcan, 'Türk Eximbank 2019 Yılı İlk 6 Ay Faaliyet Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu-2
13:23   HIRSIZLIK ÇETESİ LİDERİNİN FİLM SENARYOLARINI ARATMAYAN HAYAT HİKAYESİ
13:22   Ümraniye'de İSKİ'nin çalışması sırasında evleri atık su bastı
13:22   KAFTANCIOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVADA SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI
13:22   61. kan bağışını Cumhurbaşkanına armağan etti
13:22   348 Türk hacı adayına şok: Alman vatandaşı diye vize verilmedi