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Tüp patladı, mahalle ayağa kalktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evde bulunan tüpün patlaması sonucu mahalleli sokağa döküldü.

20.08.2019 11:45 Tüp patladı, mahalle ayağa kalktı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evde bulunan tüpün patlaması sonucu mahalleli sokağa döküldü.

Yangın Hürriyet Mahallesi Kayalar Sokağı üzerindeki evde meydana geldi. Evin girişinde bulunan mutfak tüpü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü patladı. Patlamanın ardından evde çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı. Tüpün patladığı esnada ev sahibi Sabri Hoca ile 20 yaşındaki oğlu Samet Hoca evlerinin arkasındaki çıkıştan kendilerini dışarı zor attı.

Mahalle sakinleri patlamanın ardından durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği esnada ise vatandaşlar evde baba oğulun bulunduğunu belirtti. Baba ile oğlunun evin arka çıkışından dışarı çıktıkları haberi gelince mahalleli derin bir nefes aldı. Olay yerine sevkedilen ambulansta müdahaleleri yapılan baba Sabri ile oğlu Samet Hoca'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Polis olayla alakalı soruşturma başlattı. - BURSA

Orhangazi, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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