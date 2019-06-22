22.06.2019 12:52
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Tüp patlamasında yaralandı, hava ambulansı ile sevk edildi

- Tüp patlamasında yaralandı, hava ambulansı ile sevk edildiZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sahildeki balıkçı barınağında meydana gelen tüp patlamasında 1 kişi yaralandı.

- Tüp patlamasında yaralandı, hava ambulansı ile sevk edildi
ZONGULDAK - Zonguldak 'ın Kilimli ilçesinde sahildeki balıkçı barınağında meydana gelen tüp patlamasında 1 kişi yaralandı. Patlamada yaralanan 69 yaşındaki Fatih Aksu , hava ambulansı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İlçe sahilindeki balıkçı barınağında saat 07.00 sıralarında tüp patlaması meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale etti. Barakanın içinde bulunan Fatih Aksu (69), çevredekiler tarafından dışarı çıkartıldı. Ağır yaralanan Fatih Aksu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fatih Aksu, hava ambulansı ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Tüp patlamasında yaralandı, hava ambulansı ile sevk edildi
Kaynak: İHA
Gülhane , Fatih Aksu , Kilimli , Zonguldak , Genel

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