Tüpraş/ömer Koç: Rafinajda Toplam Tutarı 6 Milyar Doları Aştı

Kaynak: DHA

Koç Holding ve Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Tüpraş'ın 2018'de işletme sermayesini ve güçlü bilançosunu koruduğunun altını çizerek, "Sürdürülebilirlik adına yatırımlarına devam eden şirketimizin son 13 yılda rafinajda yaptığı toplam yatırım tutarı 6 milyar doları aşmıştır" dedi.Tüpraş 59. Genel Kurul Toplantısı Körfez'deki şirket merkezinde yapıldı. Genel kurulda Tüpraş'ın 2018 yılı mali tabloları onaylanarak, Yönetim Kurulu ibra edildi. 2020 yılında yapılacak genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Ömer M. Koç, Ali Y. Koç, Rahmi M. Koç, Semahat Sevim Arsel, Levent Çakıroğlu, Yağız Eyüboğlu, Erol Memioğlu; bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Muharrem Hilmi Kayhan, Ayşe Canan Ediboğlu, Kamil Ömer Bozer ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi/ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Zafer Sönmez seçildi.Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kazancının dağıtımı ve tarihi konusundaki önerisi kabul edilerek, 2018 yılı cari dönem karından hisse başına hissedarların vergi mükellefiyetine göre 15.15 TL brüt, 12.8775 TL net nakit temettü ödenecek.Koç Holding ve Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Genel Kurul'da paydaşlara yönelik mesajında Tüpraş'ın son 13 yılda yaptığı toplam yatırım tutarının 6 milyar doları aştığına dikkat çekerken, "Tüpraş, her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yılda da operasyonlarını sektörümüzü etkileyen tüm küresel ve yerel gelişmeler doğrultusunda yürütmüştür. Ağır ve yüksek kükürtlü ham petrol işleme kabiliyeti ve sürekli genişlettiği ham petrol tedarik havuzunun desteğiyle, en uygun şarj kompozisyonu oluşturacak şekilde 12 ülkeden 20 farklı çeşit ham petrol alımı yapılmıştır. İzmir Rafinerisi ham petrol ünitesinde gerçekleştirilen modernizasyon çalışması ve İzmit Rafinerisi ile Kırıkkale Rafinerisi'nde tamamlanan önemli planlı bakım duruşlarına rağmen, 2018 yılında yüzde 95.9 kapasite kullanımı ile 25.7 milyon ton üretim yapılmıştır. Özellikle motorin ve jet ürünlerinde devam eden güçlü talep ve ulaşılan rekor satış miktarları neticesinde, Tüpraş'ın yurt içi satışları 25.6 milyon ton, toplam satışları ise 29.8 milyon ton olmuş, toplam cirosu 88.6 milyar TL'ye ulaşmıştır. Önemli operasyonel ve finansal risklerin yaşandığı 2018 yılında Tüpraş, güçlü risk politikaları çerçevesinde operasyonlarını başarı ile yöneterek işletme sermayesini ve güçlü bilançosunu korumuş; 3.8 milyar TL vergi sonrası kar elde etmiştir" dedi.2018 yılında Tüpraş'ın, operasyonel etkinliğini uluslararası entegrasyon ile güçlendirmek üzere Londra'da Ticaret Ofisi açtığına işaret eden Ömer M. Koç şöyle devam etti:"Geçen yıl başlatılan dijital dönüşüm çalışmaları doğrultusunda Tüpraş; rafineri süreçlerini önemli ölçüde iyileştiren Endüstri 4.0 projelerini hayata geçirmeye başlamıştır. 2018 yılında ODTÜ ve İTÜ Teknokentleri'nde açılan Veri Analitiği Merkezlerimiz, bu kapsamda kazandığı deneyim ve bilgi ile diğer şirketlere de analitik hizmetleri vermeye başlamıştır. Tüpraş, 2018 yılında da üretimiyle ekonomik katma değer sağlarken, aynı zamanda memleketimizin ihtiyacı olan kültür, sanat, eğitim alanındaki toplumsal çalışmaları da hassasiyetle yürütmeye devam etmiştir. Topluluğumuzun öncülüğünde HeforShe hareketinin destekçisi olan Tüpraş, kadınların güçlenmesine yönelik hem iş yerinde hem de toplum genelinde farkındalığı artırmak üzere eğitim ve sponsorluk çalışmaları yürütmektedir. Ulaştığımız tüm operasyonel ve finansal başarıların temelinde yer alan ve ödün vermeyeceğimiz en büyük önceliğimiz ise, Koç Topluluğu'nun kurucusu merhum Vehbi Koç'un, 'En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır' sözünün ışığında, iş güvenliği ve teknik emniyettir. Hepimizin temel sorumluluğu, süreçlerimizi daimi olarak bu bilinçle gözden geçirmek, çalışma prensiplerimizi her geçen gün daha emniyetli ve güvenli hale getirmektir. Yaşanan zorluklara rağmen 2018 yılını başarılı iş sonuçları ile tamamladık. Küresel ticaretteki düşüş, dünya genelinde finansal koşulların zorlaşması ve emtia piyasasında artan belirsizlikler dikkate alındığında 2019 yılının da özellikle gelişmekte olan ülkeler için kolay geçmeyeceği görülmektedir. Tüpraş olarak operasyonel verimliliğimiz ve güçlü finansal yapımız sayesinde önümüzdeki zorlu yılda da başarılı iş sonuçlarına ulaşacağımıza olan güvenim tamdır." (Fotoğraflı) - İstanbul