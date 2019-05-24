'Tupturuncu' bayram kampanyası

İSTANBUL, DHA (Kurumsal Haber) - Teknosa, farklı ürün kategorilerinde bayrama özel hazırladığı 'Tupturuncu' kampanyasının bugün başladığını açıkladı. 27 Mayıs'a kadar devam edecek kampanyayla teknolojik ürünlerin uygun fiyata tüketiciyle buluşturulması hedefleniyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Televizyondan akıllı telefona, notebooktan küçük ev aletleri ve kişisel bakıma kadar birçok ürüne kampanyalı fiyatlarla tüm Teknosa mağazalarından ve teknosa.com üzerinden erişebilecekler. Televizyonunu yenilemek isteyenler için yüzde 25 oranında indirimler sunuluyor. Notebook ve akıllı telefon alışverişi için avantajlı fırsatlar yaratan kampanyada, HP AMD A9 notebook yüzde 20 oranında indirimle 2 bin 999 liraya sunulurken, iPhone7 Plus 32 GB akıllı telefon da 3 bin 999 liraya satılıyor. Samsung Galaxy A20 akıllı telefon alanlar ise 299 lira değerinde Preo RQ77-21 model drone'a 1 liraya sahip olabiliyor.

"Müzik dinlemeyi sevenler, kampanya kapsamında JBL GO bluetooth hoparlöre yüzde 25, Preo My Sound MS15 kablosuz kulaklığa ise yüzde 50'ye varan indirimlerle sahip olma fırsatı yakalıyor. Kampanya ile Braun saç sakal şekillendiricisi 100 liralık indirimle 199 liradan sunulurken, Tefal Turbo Pro ütü ise makyaj çantası hediyesi ile birlikte 399 liradan satılıyor. Arnica Tesla Premium toz torbasız elektrikli süpürge de yüzde 40'ı aşan bir indirimle avantajlı fiyattan satın alınabiliyor" denildi.

Kaynak: DHA