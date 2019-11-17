Haberler » 3. Sayfa » Tüpü patlayan köfte karavanı alev alev yandı - Haber

Tüpü patlayan köfte karavanı alev alev yandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde içerisindeki tüpü patlayan köfte karavanı alev alev yandı.

17.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:05Tüpü patlayan köfte karavanı alev alev yandı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde içerisindeki tüpü patlayan köfte karavanı alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde sahilde bulunan Kazım Çetinkaya'ya ait köfte ekmek karavanında tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm karavanı kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında köfte karavanı, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:39 Sakarya'da zincirleme kaza: 3 yaralı
23:06 Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
23:00 Tosya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ağır yaralı
22:59 Tosya'da eski muhtar kazada öldü
22:57 Samsun'da jandarmadan kablo hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı
17.11.2019 23:58:37