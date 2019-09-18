Tur Assist'ten asistans sektöründe 'dijital dönüşüm'

İspanyol Mapfre Asistencia'nın Türkiye ofisi olarak hizmetlerine devam eden Tur Assist, asistans sektöründe dijital dönüşüm çağını başlattığını duyurdu. Gelişen teknoloji ile birlikte değişen müşteri taleplerine daha hızlı ve daha doğru çözüm önerileri getirmek için atağa kalkan şirket, bu kapsamda 2019 yılını özellikle sektörde bulunmayan hizmet ve ürünlere ayırmaya hazırlanıyor.



Türkiye'nin asistans firması olarak yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına kadar farklı alanlarda 4 bine yakın hizmet birimi ile tüketicilerin yanında olan Tur Assist, asistans sektöründe adeta yeni bir dönem başlatmak için atağa geçtiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; gelişen teknoloji ile birlikte değişen müşteri taleplerine en hızlı ve en doğru çözüm önerilerini sunmak için çalışmalarını hızlandıran şirket, bu yılı yeni ürün ve hizmetlere ayırdı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, 11 milyonu aşkın müşteriye hizmet sunduklarını asistans sektöründe yüzde 51 pazar payıyla açık ara lider olduklarını söyledi.



Türkiye'deki asistans sektörünün son yıllarda önemli bir ivme yakaladığının altını çizen Yener, "Ülkemizde tüketicilerin asistans hizmetleri konusundaki bilinci giderek artıyor. Tüketicinin satın aldığı trafik veya kasko poliçesi içinde ya da konut-iş yeri paket sigortasının içinde yer alan ürünlerimiz ile sigorta poliçesinin içinde sunulan hizmetler konusunda son derece bilinçli olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.



"Y ve Z kuşağı beklentileri değiştirecek"



Dünyada sigorta ve asistans sektörünü etkileyen önemli trendler olduğunu anlatan Yener, söz konusu trendler hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda teknolojinin gelişmesiyle birlikte geleneksel risklerin şekil değiştirdiğini vurgulayan Yener, "Teknolojik olarak daha gelişmiş, yüksek güvenlikli hatta sürücüsüz araçlar sektörde hasar frekanslarını aşağıya çekecek. Bu da doğal olarak primlerin de ucuzlamasına yol açacak. Sigortacılık anlayışı da artık 'risk oluşmadan, riski nasıl önleyebiliriz' anlayışına doğru evriliyor. Böylelikle geleneksel riskler ve bu riskleri kapsayan geleneksel ürünlerin gelirlerinde de düşüş olacak. Diğer önemli konuyu ise müşterilerin profili oluşturuyor. Y ve Z kuşaklarının da sigorta alıcısı olmasıyla müşterilerin beklentileri de değişecek. Sektörü etkilemeye başlayan bir başka konu ise 'dijitalleşme'. Bunun gerisinde kalan şirketler ciddi gelir kaybına uğrayacak" diye konuştu.



"Daha proaktif, risk danışmanı paketler üzerinde çalışıyoruz"



Yaşanan gelişmelere paralel olarak dijital dünyanın getirdiği trendleri yakından takip etmeye özen gösterdiklerini belirten Yener, dijital dünyaya entegre ve hızlı ulaşılan bir müşteri deneyimi sunmayı amaçladıklarını ve bu alandaki çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti. Sundukları uygulamaları inovatif ürün ve hizmetlerle zenginleştireceklerini dile getiren Yener, şu açıklamaları yaptı: "Asistans sektörü, rekabetin çok yoğun olduğu sektörler arasında yer alıyor ve bu rekabet her geçen gün artıyor. Sektörün tüm oyuncuları yeni ürünlerle farklılaşmaya çalışsa da aslında hem sektörün hem de rakiplerin kendilerini tekrarladıklarını görüyoruz. Biz ise Tur Assist olarak hayata geçireceğimiz yeni ürün ve hizmetlerle asistans hizmetlerine farklı bir bakış açısı getireceğimizi ve sektördeki konumumuzu daha da güçlendireceğimizi düşünüyoruz. Hedeflerimiz kapsamında özellikle 'oto ve mobility', 'sağlık ve sağlıklı kalma', 'yaşam stili ve rahatlık', 'güvenlik ve korunma' konularına odaklanacağız. Sigorta ortakları ve B2B partnerimizle birlikte tek bir hizmetten çok, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda daha inovatif çözüm paketleri üzerinde çalışıyoruz. Söz konusu paketlerin daha proaktif ve risk danışmanı, hayatın içine ihtiyaç duyulabilecek her durumda bireylerin yanında yer alan paketler olması bizim için çok önemli". - İSTANBUL