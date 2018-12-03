Tur İçin Elimizden Gelenin En İyisini Yapacağız"

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:18



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:18

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda 5 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'le yapacakları ilk maçta, tur atlamak için avantajlı bir skor almaya çalışacaklarını ifade etti.Kulübün internet sitesinde açıklamaları yer alan Yılmaz Vural, Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'le yapacakları 5. tur ilk maçıyla ilgili, "Kupa veya hazırlık maçı fark etmez Adana Demirspor her yerde kazanma arzusu içinde olmalıdır. Bu doğrultuda tur atlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gerekli toplantıları yapıp Başakşehir takımını analiz edeceğiz. Çarşamba günü çok keyifli bir karşılaşma olacak, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.Spor Toto 1. Lig'de 10 Aralık'ta iç sahada karşılaşacakları Giresunspor'un da iyi bir takım olduğunu vurgulayan Vural, "Giresun iyi başladığı bir karşılaşmanın sonucunda Gazişehir Gaziantep'e 5-1 kaybetti ama çıkan sonuca aldanmamak lazım. Çok ciddiye aldığımız bir ekip. 3 puanı almak adına her şeyi yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.