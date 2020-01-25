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Tur midibüsü, otomobile çarptı: 26 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta freni boşalan tur midibüsünün önünde giden otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 26 kişi yaralandı.

25.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:21Tur midibüsü, otomobile çarptı: 26 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta freni boşalan tur midibüsünün önünde giden otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 26 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez ilçesi Yedikuyular yolunda meydana geldi. İddiaya Adana'dan Yedikuyular Kayak Merkezi'ni gezmeye gelenleri taşıyan ve sürücüsü belirlenemeyen 35 ABK 200 plakalı midibüs, dönüş yolunda freni boşalınca önünde ilerleyen ve sürücüsü belirlenemeyen 27 ACP 235 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle midibüs ve otomobil devrildi. Kazada araçlarda bulunan 26 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Dulkadiroğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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