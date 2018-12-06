Tur Midibüsünün Devrilmesi Sonucu 24 Kişinin Ölümüyle İlgili Dava

06 Aralık 2018 Perşembe 17:06



06 Aralık 2018 Perşembe 17:06

Muğla'da, İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü programı için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin biri tutuklu, 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan midibüs sahibi Bülent Çetindağ ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar katıldı.Duruşmada Mahkeme Başkanı Bilal Saydam, önceki celselerde sanık avukatlarının itirazı üzerine kaza sonrası akademisyenler ve uzmanlar tarafından hazırlanan ve Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesine gönderilen bilirkişi raporunun incelenmesinin tamamlandığını, raporun mahkemeye ulaştığını açıkladı.Rapor hakkında söz alan sanık avukatı Mustafa Cihat Eken, Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nin orijinal fren sisteminin değiştirilmesi sonucu kazanın meydana geldiği yönünde bir rapor sunduğunu, gelen raporun sadece bir paragraftan oluştuğunu söyledi.Dosyanın tamamı incelenmediğinde gelen raporun yeterli olmadığını savunan Eker, "Müvekkilim bu aracı 2013 yılında almış. 11 yaşında bir araç. Haliyle bunun yolcu taşımacılığında kullanmak amacıyla satın almadan önce gerekli kontrollerini yaptırmış. Herhangi bir sorunu bulunmadığı için daha sonra bu aracı satın almıştır. Bu araç ticari bir araç olması nedeniyle 2014, 2015 ve 2016 yıllarında TÜVTÜRK'ten muayeneden geçiyor. Yapılan muayenelerde ufak tefek eksikleri var ama fren sistemi mekanizmasıyla ilgili bir bulgu yok. Gelen kayıtlar bu yönde. Aradan 5-6 ay geçtikten sonra bu kaza meydana geliyor. "Eker, aracı kullanan ve kazada hayatını kaybeden şoförün bölgeye ilk defa geldiğini, araç sahibinin de bu konuda yola çıkmadan önce şoförü özellikle Sakartepe konusunda dikkatli olması konusunda uyarıda bulunduğunu öne sürdü.Duruşmada söz verilen Çetindağ ise 18 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliyesini talep etti.İddia makamı, sanığın "birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz yargılanan sanıklardan Aysun Özkamalı ile Murat Ceylan'ın hakkında ise olayla ilgileri bulunmadığı gerekçesiyle beraatını talep etti.Mahkeme heyeti, sanık Bülent Çetindağ'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Şubat 2019'a erteledi.Muğla'da 03 FR 747 plakalı midibüs, 13 Mayıs 2017'de Sakar Geçidi'nde şarampole yuvarlanarak yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen kara yoluna düşmüştü. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı. Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun, Anneler Günü programı için İzmir Buca'dan Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri belirlenmişti.