03.07.2019 11:51
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Tur minibüsü ile cip çarpıştı: 8 turist yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile cipin çarpışması sonucu 8 turist yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile cipin çarpışması sonucu 8 turist yaralandı.
Turistleri taşıyan Ramazan Akbaba yönetimindeki 07 NBU 47 plakalı üstü açık cip, Çavuşköy Kavşağı yakınlarında Pirol Kasım idaresindeki 07 HN 563 plakalı tur minibüsü ile çarpıştı.
Kazada, devrilen cipteki 5'i Alman, 3'ü İngiliz olmak üzere 8 turist yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tur minibüsü ile cip çarpıştı: 8 turist yaralı
Kaynak: AA
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