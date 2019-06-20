20.06.2019 11:45
Haberler»Güncel»Haber

Tur minibüsü TIR'a çarptı: 15'i turist, 17 yaralı

Tur minibüsü TIR

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, tur minibüsü önündeki TIR'a çarptı.

MUĞLA'nınMarmarisilçesinde, tur minibüsü  önündeki TIR'a çarptı. Kazada 15'i İngilizturist17 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Marmaris-MuğlaKarayolu'nun 17'nci kilometresindeki Taşhan Mevkisi'nde meydana geldi. Sol şeritten ilerleyen Ercan Tuna'nın kullandığı 15 SA 239 plakalı TIR, iddiaya göre, sağa sinyal vererek, bir toptancı firmasının bahçesine girmek için manevra yaptı. Bu sırada arkasından gelenMurat Kaya'nın kullandığı 33 PJ 403 plakalı tur minibüsü, TIR'ın kupa kısmına çarptı. Kazada Marmaris'tenDalaman'a giden 15 İngiliz turist ile tur rehberi ve minibüs şoförü Kaya, yaralandı.
Çevredeki bir akaryakıt istasyonunun personeli kazayı, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarlaMarmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ayakta yapılan tedavilerinin ardından yaralılar taburcu edildi.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasınca görüntülendi.


- Muğla
Kaynak: DHA
Muğla,turist,Marmaris,Güncel

Son Dakika Haberleri
12:15'Üniversiteli çoban', koyun otlatırken roman yazdı
12:15flaş
12:15DHA İSTANBUL - BALYOZ DAVASI'NA BAKAN SAVCI VE HAKİMLERİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
12:14Yüzlerce öğrencinin 'en iyi projeleri' sergilendi
12:14SAMSUN Elektrik direği içinde sıkışan kedi kurtarıldı
12:14DHA DIŞ ? İtalya'da doğalgaz patlaması sonucu bina yıkıldı 2 ölü, 1 kayıp
12:14İSTANBUL- BEYKOZ'DA SU DOLAN YOLDA MİNİBÜS MAHSUR KALDI