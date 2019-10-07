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Tur operatörü Thomas Cook'un iflası

Muğla'da Marmaris Ticaret Odası, iflas eden İngiliz tur şirketi Thomas Cook'tan alacaklı işletmelerin kredi destek paketi için 14 Ekim'e kadar odaya başvurmaları gerektiğini duyurdu.

07.10.2019 15:06Tur operatörü Thomas Cook'un iflası
Muğla'da Marmaris Ticaret Odası, iflas eden İngiliz tur şirketi Thomas Cook'tan alacaklı işletmelerin kredi destek paketi için 14 Ekim'e kadar odaya başvurmaları gerektiğini duyurdu.
Odadan yapılan açıklamada, Thomas Cook'un 23 Eylül itibarıyla iflas ettiğini açıkladığı ve şirketten alacaklı olan işletmelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için de bir kredi destek paketi hazırlandığı hatırlatıldı.
Bu paketten faydalanmak isteyen oda üyesi konaklama tesisi işletmeleri için başvuru süresinin başladığının belirtildiği açıklamada, "Kültür Turizm ve Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kredi Destek Paketi'ne, 14 Ekim Pazartesi günü mesai bitimine kadar Thomas Cook şirketinden alacaklı Marmaris Ticaret Odası üyesi konaklama tesisi işletmeleri başvuru yapabilecekler." denildi.
Gerekli belge ve formların ise Marmaris Ticaret Odasının internet sayfasında yer aldığı bildirildi.

Thomas Cook, Marmaris, Güncel

Kaynak: AA

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