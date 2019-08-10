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Tur otobüsü bariyerlere çarptı: 5 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tur otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu, 5 kişi yaralandı.

10.08.2019 11:45 Tur otobüsü bariyerlere çarptı: 5 yaralı
KONYA'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tur otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Çayhan Kavşağında meydana geldi. İzmir'den Şanlıurfa'ya giden Hikmet Güngör yönetimindeki 35 T 4447 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere ve köprü korkuluklarına çarptı. Kazada, yedek şoför ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Ereğli, Çayhan, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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