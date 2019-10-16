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Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Afyonkarahisar'da Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 turist yaralandı.

16.10.2019 14:00Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 30 yaralı
Afyonkarahisar'da Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 turist yaralandı.
Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 DMB 37 plakalı tur otobüsü, Şuhut- Dinar kara yolunun Çiçektepe mevkisinde kontroldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

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