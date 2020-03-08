Tur otobüsü devrildi (2)
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tur otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
08.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:30
Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde, tur otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
İlçedeki Karatepe Arslantaş Açık Hava Müzesi'ni ziyaret için Adana 'dan gelenleri taşıyan Sezgin Açıkalın idaresindeki 01 AEA 628 plakalı tur otobüsü, Söğütlü Dere köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Otobüstekiler, olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kadirli ve Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İlçedeki Karatepe Arslantaş Açık Hava Müzesi'ni ziyaret için Adana 'dan gelenleri taşıyan Sezgin Açıkalın idaresindeki 01 AEA 628 plakalı tur otobüsü, Söğütlü Dere köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Otobüstekiler, olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kadirli ve Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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