Tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 48 yaralı (2) - BALIKESİR

Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.
Bandırma- Çanakkale
kara yolunun Edincik
Kavşağı mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki araçtan, Seyhan
Müftülüğünün düzenlediği kültür turu kapsamında Adana
'dan yola çıkan grubu taşıyan 33 YF 533 plakalı otobüs ile 10 PJ 443 plakalı otomobil çarpıştı. Otobüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi.
Kazada, araçlarda bulunan kişilerden Sümeyra Güller, Temel Gökçe
ve Ahmet Toprak
olay yerinde yaşamını yitirdi, 49 kişi yaralandı.
Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis
ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan 38'i Bandırma Devlet Hastanesi
'ne, 8'i Gönen
, 3'ü de Erdek
ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Bandırma'da tedavi altına alınan yaralılardan Hülya Seyhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralananlardan 20'sinin taburcu edildiği, 28'inin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Ethem Karpuz, kaza neticesinde hastaneye 3 kişinin vefat etmiş olarak geldiğini söyledi.
38 kişinin de yaralı olarak hastaneye getirildiğini ifade eden Karpuz, şunları söyledi:
"Bu yaralı hastalarımızdan 1'i tüm müdahalelere rağmen vefat etti. Bunun haricinde 37 hastamızdan 10'u hastanemize yatırıldı."
Kaynak: AA
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