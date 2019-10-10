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Tur otobüsü kaza yaptı, çok sayıda turist yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeki bir tur otobüsü yoldan çıktı.

10.10.2019 13:46Tur otobüsü kaza yaptı, çok sayıda turist yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeki bir tur otobüsü yoldan çıktı. Meydana gelen kazada çok sayıda turist yaralandı.

Kaza, saat 13.15 sıralarında Söke Sarıkemer Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke-Milas yolunda seyir halinde olan bir tur otobüsü, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüste bulunan yolcular yaralanırken, olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

turist, Aydın, Söke, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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