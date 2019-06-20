Tur otobüsü motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Antalya Havalimanından aldığı turistleri otellere taşıyan Mehmet Katlanır yönetimindeki 07 LIN 79 plakalı tur otobüsü, D-400 kara yolu Ilıca Kumköy
kavşağında Orkun Karadeniz
'in (22) kullandığı 07 L 8734 plakalı motosikletle çarpıştı.
Otobüsün yaklaşık 50 metre sürüklediği motosiklet sürücüsü Karadeniz olay yerinde hayatını kaybetti.
Karadeniz'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Otobüs şoförü Katlanır, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.