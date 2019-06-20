20.06.2019 09:29
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Tur otobüsü motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Tur otobüsü motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Antalya Havalimanından aldığı turistleri otellere taşıyan Mehmet Katlanır yönetimindeki 07 LIN 79 plakalı tur otobüsü, D-400 kara yolu Ilıca Kumköy kavşağında Orkun Karadeniz'in (22) kullandığı 07 L 8734 plakalı motosikletle çarpıştı.
Otobüsün yaklaşık 50 metre sürüklediği motosiklet sürücüsü Karadeniz olay yerinde hayatını kaybetti.
Karadeniz'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otobüs şoförü Katlanır, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Manavgat, Karadeniz, Antalya, Güncel

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