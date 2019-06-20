20.06.2019 10:31
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Tur otobüsü motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Antalya'nınManavgatilçesinde tur otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Antalya Havalimanından aldığı turistleri otellere taşıyan Mehmet Katlanır yönetimindeki 07 LIN 79 plakalı tur otobüsü, D-400 kara yoluIlıca Kumköykavşağında OrkunKaradeniz'in (22) kullandığı 07 L 8734 plakalı motosikletle çarpıştı.
Otobüsün yaklaşık 50 metre sürüklediği motosiklet sürücüsü Karadeniz olay yerinde hayatını kaybetti.
Karadeniz'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardındanAntalya Adli Tıp Kurumumorguna kaldırıldı.
Otobüs şoförü Katlanır, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Tur otobüsü motosikletle çarpıştı: 1 ölü
Kaynak: AA
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