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Tur şirketinin sahibi silahlı saldırıda yaralandı

Samsun'da bir tur şirketinin sahibi iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

17.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:05Tur şirketinin sahibi silahlı saldırıda yaralandı
'da bir tur şirketinin sahibi iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay, Samsun'un ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tur şirketinin sahibi Salih F.C.'ye (36), iş yerinden lokantaya yemek söylemek için çıktığı sırada yanına gelen 20 yaşlarındaki kimliği belirsiz bir kişi adını sorup tabancayla ateş açarak kaçtı. Silahlı saldırıda bacağından yaralanan Salih F.Ç., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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