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Turabi Çamkıran, 5 yılda katıldığı yarışmalardan 7 milyon TL kazandı

Amerika'da yayınlanan The Challenge adlı yarışmada Türkiye'yi temsil eden Turabi'nin son beş yılda katıldığı yarışmalardan toplam 7 milyon TL kazandığı ortaya çıktı.

27.08.2019 13:38
Turabi Çamkıran, 5 yılda katıldığı yarışmalardan 7 milyon TL kazandı

Türkiye'nin Survivor yarışmasıyla tanıdığı Turabi Çamkıran, son 5 yılda katıldığı birbirinden zor yarışmalarla adından söz ettirmeyen devam ediyor. Şimdilerde Amerika'da yayınlanan The Challenge yarışmasında ülkemizi temsil edecek olan Turabi, bu zamana kadar katıldığı yarışmalardan toplam 7 milyon TL kazandı.

500 TL'YE DANSÇILIK YAPIYORDU

2006 yılında gece kulüplerinde geceliği 500 TL'ye dansçı olarak çalışan Turabi Çamkıran, 2014-2015 yıllarında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor adlı yarışmaya katıldı. Burada iki kere şampiyon olan Turabi, 2 milyon TL ve bir ev kazandı.

5 MİLYON TL KAZANDI

Turabi, geçtiğimiz Mayıs ayında The Challenge'da Türkiye'ye temsil ederek toplamda 5 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Zorlu yarışlarla sıkça adından söz ettiren Turabi, 28 Ağustos'ta başlayacak olan The Challenge'da ikinci kez yarışacak.

"RAKİPLERİMİ GÖRDÜM, SON DERECE ŞANSLIYIM"

Amerikan-İngiliz ortak yapımı 'The Challenge'da vaat edilen para bu kez 6 milyon TL. Antrenmanlarını Tayland ve Los Angeles'ta yapan Turabi "Rakiplerimi gördüm, karşılarında son derece şanslıyım. Allah izin verirse bu yarışmayı da kazanacağım" dedi.

"CEBİMDE 50-100 TL İLE GEZİYORUM"

Son şampiyonluğundan sonra toplamda kazandığı tüm parayı ne yaptığını anlatan Turabi, "Kazandığım parayı son kuruşuna kadar aileme verdim. Cebimde 50 ya da 100 TL ile geziyorum. Hesap cüzdanlarım annem, babam ve kardeşimde. Ben onlardan harçlık alırım. Parayı ne yaptınız?' diye sormam. Herhalde akıllı yatırımlar yapıyorlardır. Ben parayı sevmem. Üstüme tapu bile yok. Bazı prensiplerim var: Borç vermem, borç almam. Kredi kullanmam, kredi kartları olan biri de değilim. Pahalı, lüks yaşamam." dedi.

Turabi Çamkıran, 5 yılda katıldığı yarışmalardan 7 milyon TL kazandı

Amerika Birleşik Devletleri, The Challenge, Turabi, Magazin

YORUMLAR (14)
OSMAN TÜRK: Direk dansına düşer yaş 40''dan sonra yine :D Birde delikanlık''tan söz ediyor direkçi
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MFÖ: AÇSIN O HALDE BİR KANAL :-)
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EZGİ: Ben Turabiyi tanımam da sevmem de ama adam mücadelesi karşılığı o parayı kazanmış. Ne güzel ailesine vermiş neyin eleştirisini yapıyorsunuz davar hanzo falan. . . Yazık iyi olan birşeyi görmeye tahammülü kalmamış insanların
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ANTARTİKALI: Fazla para seni bozar dur abi.
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ANGARALI: HELE Bİ SEV DE EVLEN O ZAMAN KONUŞ.
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KARSLI: helal tebrik ederim seni
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KAAN: TURABİ EN AZINDAN EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALIYOR YA ALMAYAN BİRÇOK KİŞİ VAR ADALET YOK SHOWMEN OLACAKSIN BU ZAMANDA
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HULK: nasıl bir dansmış ki gecelik 500 lira hemde 2006 yılında asgari ücret bile o kadar değildi
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ADNAN: Rambo Turabi
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..........: 2006 DA GECELİĞİ 500 LİRA. ZATEN İYİ PARA KAZANIYORMUŞ 13 SENE EVVEL DE
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