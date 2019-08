Turabi Çamkıran, dünyanın en zor yarışmasına yeniden katılıyor

Survivor'da iki kez, The Challenge'da bir kez şampiyonluğu bulunan Turabi Çamkıran, yeniden The Challenge'a katılmaya hazırlanıyor. Turabi, geçtiğimiz aylarda dünyanın en zor yarışması olarak adlandırılan The Challenge'dan 5 milyon TL kazanmıştı.

"TÜRK OLMAMAK ZORDUR"

Daha önce The Challenge'da şampiyon olan Turabi, "Türk olmak zordur, dünya ile savaşırsın. Türk olmamak daha da zordur. Çünkü Türk'le savaşırsın. Birçok ülkelerin yarıştığı dünyalar savaşında Türkiye adına savaşı ben kazandım ve şampiyon oldum." ifadelerini kullanmıştı. Ünlü yarışmacı Benimle Dans Eder misin?, Yetenek Sizsiniz Türkiye ve Survivor yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.