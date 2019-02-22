Turabi, Kendisini Tehdit Eden Survivor Panaroma Ekibini Topa Tuttu

Survivor'a üç kez katılan ve iki kez şampiyon olan Turabi, sosyal medyadan kendisi ile ilgili olumsuz yorum yapan Survivor Panaroma ekibini topa tuttu.

"O KISA PANTOLONLA DOLAŞIRKEN BİZ YORUMCUYDUK"

Turabi Çamkıran'ın "Bizler bizden önceki yarışmacılar sayesinde Survivor'dan ekmek yedik. Bizden sonrakiler de bizim sayemizde ekmek yiyor" açıklaması Survivor Panaroma programında gündeme gelince ortalık karıştı. Programın yorumcularından Murat Özarı, Turabi'nin bu sözlerine "O kısa pantolonla dolaşırken biz yorumcuyduk." şeklinde yanıt verdi. Turabi de sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalar yaparak Özarı ve diğer sunucuları topa tuttu.

"HAFİF HAFİF TOPA GİRSİN"

'Survivor Panaroma" programında konuşan Murat Özarı, "Benim sayemde ortada falan derse yarın biz de konuşuruz. Kardeşime buradan hafifçe bunları söyleyim. 'Benim sayemde o masada oturuyorlar' diyor. O zaman futbolcular olmasa futbol yorumcuları da olmaz. Ben de burada Survivor yorumcusuyum. Turabi kısa pantolonla dolaşırken biz yorumcuyduk. Bizim de bir kariyerimiz ve kişiliğimiz var. Çok da sallarsa yarın biz de devreye gireriz. Hafif hafif topa girsin, konuşsun ama benim sayemde oradalar derse olmaz." ifadelerini kullandı.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bu sözlerinin ardından küplere binen Turabi, sosyal medya hesabından art arda açıklamalar yaparak Murat Özarı ve diğer sunuculara ateş püskürdü. Özarı'ya "Sen hayırdır lan beni tehdit ediyorsun." diyen Turabi, ardından şunları dile getirdi;

"Konuş lan. Hodri meydan. Geri çekilen sizin gibi olsun. Girin lan devreye. Bu saatten sonra ben de konuşucam. Siz orda ben 3 sene aç kaldığım için, bütün Survivorlar aç kaldığı için ekmek yiyorsunuz. Bi de bize laf ediyorsun. Tehdit ediyorsun."

"HADDİNİZİ BİLECEKSİNİZ"

"Haddinizi bileceksiniz. Kalkmış bir de beni tehdit ediyor. Ordan biri de demiyor ki "Sen hayırdır kardeşim bi kendine gel. Bu adam bize 3 sene emek vermiş" Sen hayırdır Semih bunu susturmuyorsun. Senin yanında o konuşmayı yaptım. Aynısını örneklendirerek başka yerde yaptım. AYNISI."

"SEZONDA AÇ KALANLAR SAYESİNDE TOKLAR"

"Ben Survivor'a 1 saniye bile emeği geçmemiş kişilerin, Survivor'a emeği olan kişilere hakaret etmesini, lakaplar takmasını, tehdit etmesini kabul etmiyorum. O panaromadakiler sezonda aç kalanlar sayesinde ekmek yiyor. Yediler de. Hakaret, tehdit EDEMEZ."

"SİZ KİMSİNİZ?"

"Bu ne lan. Şuna bak. Ben bunlar beni tehdit etsin diye mi bu projeye 3 sene emek verdim. Bir de konuşup beni bitirecekmiş. Siz kimsiniz lan beni bitiriyorsunuz. Siz beni kendinizle mi karıştırıyorsunuz. HADDİNİZİ BİLİN.Daha düne kadar ne diyordunuz. Bugün de kral. Şimdi de TEHDİT."

"KENDİ KAFALARINA GÖRE MEYDAN KURMUŞLAR"

"Kendi kafalarına göre meydan kurmuşlar at koşturuyorlar. Biri de çıkıp"Sen hayırdır. Sen kimsin lan bana bunları söyleme hakkını kendinde buluyorsun?"Demiyor. Ben diyorum kardeşim. Sen kimsin beni tehdit ediyorsun. Hele de ben ve benim gibi Survivorlar sayesinde açılmış bir yerde."